三大法人賣超台股94.8億元 外資連三天市場倒貨

台股今 (11) 日小漲 8.53 點，收在 10250.28 點，三大法人中，投信與自營商雖同步買超，但仍不敵外資逾百億元的賣超壓力，合計三大法人今日共賣超新台幣 94.79 億元，其中外資更是連續 3 個交易日賣超台股，台股本週上攻壓力仍未解除。

觀察三大法人進出動態，外資與陸資賣超 103.57 億元，自營商與投信分別買超 7.26 億元、1.51 億元。

外資買超前五大標的分別為：榮成 (8,033 張)、友達 (5,850 張)、元大金 (4,105 張)、元大 MSCI A 股 (3,199 張)、金寶 (3,081 張)；賣超前五大個股依序為：元大滬深 300 正 2(25,972 張)、台新金 (14,520 張)、聯電 (12,692 張)、華新 (12,197 張)、台積電 (7,959 張)。

自營商買超前五大個股分別為：富邦 VIX(8,549 張)、元大 S&PM 原油正 2(3,185 張)、元大上證 50(2,088 張)、富邦 NASDAQ 反 1(1,413 張)、華新 (985 張)；賣超前五大個股：富邦上証正 2(5,905 張)、國泰中國 A50 正 2(4,387 張)、元大台灣 50 反 1(3,093 張)、元大 S&P 黃金正 2(1,191 張)。

投信買超前五大個股為：華新 (1,554 張)、正崴 (1,377 張)、瑞昱 (619 張)、致伸 (600 張)、漢平 (570 張)；賣超前五大個股：富邦上証正 2(1,591 張)、國泰金 (1,000 張)、康舒 (718 張)、中信金 (481 張)、寶成 (442 張)。