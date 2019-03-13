台股盤前—叩關年線恐不會一蹴可幾 先看台積電ADR溢價2%扮先鋒

台股昨 (12) 日在台積電、大立光、鴻海等蘋概股 3 天王領軍下氣勢如虹，激勵台股重返 10300 點關卡，收盤勁揚近百點，收在 10343.33 點，漲 93.05 點。台股歷經昨天激情，今天要看外資買超力道是否給力，要叩關年線可能不會一蹴可幾，不過台積電 ADR 溢價高達 2%，可望扮演多頭先鋒，向年線靠攏。

外資昨天從連三賣轉為買超，三大法人合計買超 46.86 億元；外資同步回頭買超權值股，針對台積電與鴻海，從連二賣轉為買超。期貨市場部分，外資期貨多單口數增加 1439 口，未平倉口數為 56571 口。

今晨，標普 500、那斯達克綜合指數、費城半導體指數皆連二日上漲，只有道瓊工業指數，因為波音飛機事件重挫跌停而收跌近百點，而台股 ADR 全數上漲，其中，台積電漲 0.7%，較台北交易股票溢價 2.1%。

今天觀盤重點，國巨集團旗下鋁質電解電容廠智寶與凱美昨（12）日同步宣布，今天股票暫停交易。智寶目前持有凱美超過四成股權，外界推測，兩家公司同一天停牌，可能有進一步股權交易，不排除是智寶規劃全數收購凱美股權。

英特爾 CPU 處理器大缺貨，恐到第 2 季都仍難緩解，品牌宏碁董事長暨執行長陳俊聖昨日直言，目前 CPU 缺貨仍然持續，意味第 2 季「雙 A」宏碁、華碩營運恐仍遇逆風。對此，雙 A 已祭出因應策略，像是增加 AMD 晶片機種的比重，或主打 CPU 優先供貨的電競及高階、高單價 PC 產品，此是否有助穩住雙 A 股價，值得留意。

台達電董事長海英俊昨日表示，今年即使不加計泰達電業績，台達電整體營收仍要成長，看好來自電動車、資料中心、自動化、充電樁及風電等業務後市。隨著原物料價格回穩，目標全年毛利率力守去年下半年水準。台達電去年營收 2370 億元，創新高，市場預期今年營收可望連續七年改寫新猷，全年毛利率將以 28% 為目標。

而對微軟在美提告鴻海違反合約，未支付權利金，這次微軟提告的原因來自於 Android 系統的侵權爭議，鴻海集團董事長郭台銘昨日重力反擊，指這是一種操作手段，鴻海不會遭受損失。郭台銘強調，鴻海所生產的手機都以蘋果 iOS 為主，至於 Android 的部分，都是富智康生產，對鴻海來說，沒有直接關係，並強調「股東不用擔心會有損失」；可以關注郭董親上火線的炮轟是否可以反映在今日股價上。

整體來說，台股目前面臨年線 10458 點反壓區，這裡又是去年 10 月以來向下跳空缺口的主要壓力區，要一口氣收復並不容易，歷經昨天的激情，短線預期先在半年線、月線間，至上檔年線的區間震盪盤堅格局為主，要上攻年線，需要外資帶動攻擊力道，重掌資金行情猶可期。