晶技明年Q1訂單能見度低

受手機市場需求不振影響，石英元件廠晶技 (3042-TW) 11 月營收僅 7.31 億元，月減 3.62%，年減 6.86%，依目前手上的訂單狀況來看，晶技 12 月營收在需求持續下降及盤點影響，將再較 11 月下滑；對於明年第 1 季的接單狀況，公司也透露能見度偏低，是目前較擔憂的重點。

晶技 11 月營收 7.31 億元，為今年 8 月以來新低，依照客戶端需求及最新出貨狀況顯示，12 月營收將再較 11 月下滑，晶技主管指出，歷年 12 月營收遜於 11 月，今年狀況也是如此，並沒有異常，但是明年第 1 季的接單狀況，能見度偏低。

晶技自結 11 月稅前盈餘 7967 萬元，月減 17.6%，年減 12.3%，累計前 11 月稅前盈餘為 6.98 億元，年減 30.4%，每股稅前盈餘 2.25 元。

晶技今年第 4 季營收偏弱，主要在手機應用新市場需求不振，晶技目前也致力開發小型化石英元件產品，以因應市場需求變化。法人依晶技目前出貨能見度評估，晶技今年第 4 季營收將略低於第 3 季 22.67 億元，全年營收約 83 億元，仍較去年同期 87.82 億元衰退。

晶技第 3 季稅後純益為 2.42 億元，季增 1.09 倍，年增 6.4%，每股純益 0.78 元，累計前 3 季稅後純益為 4.41 億元，年減 38.39%，每股純益達 1.43 元。