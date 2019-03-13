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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                28280         0    00672L 元大S&P原油正2         -5432         0  
00632R 元大台灣50反1          13511         0    1312   國喬                   -4164    -11572  
00766L 台新MSCI中國正2         5619         0    2887   台新金                 -3494    -32829  
2409   友達                    4871     29450    00671R 富邦NASDAQ反1          -3127         0  
2330   台積電                  3383     12923    00664R 國泰臺灣加權反1        -2102         0  
1314   中石化                  2965     -3312    2888   新光金                 -1996    -17951  
2303   聯電                    2389     -2133    1605   華新                   -1843    -30711  
2880   華南金                  2188      4479    2308   台達電                 -1715      1087  
4960   誠美材                  2044     -4158    8150   南茂                   -1637     -6220  
2892   第一金                  2029      1917    00701  國泰臺灣低波動30       -1418    -10532  
2883   開發金                  1853    -17830    3049   和鑫                   -1222     -3742  
2002   中鋼                    1700      -475    2337   旺宏                   -1163    -17884  
8215   明基材                  1407     -1541    3017   奇鋐                   -1044       677  
00639  富邦深100               1265     -1939    2618   長榮航                 -1006      7636  
00693U 華頓S&P黃豆             1224         0    3706   神達                    -981     -4082  
006207 FH滬深                   975         0    00656R 國泰中國A50反1          -966         0  
2392   正崴                     939      3359    2324   仁寶                    -947      1496  
00655L 國泰中國A50正2           919         0    2014   中鴻                    -933     -5795  
2885   元大金                   790     12132    006206 元大上證50              -918         0  
00703  台新MSCI中國             734     -1108    00757  統一FANG+               -816     -2210  
2603   長榮                     687      1802    2886   兆豐金                  -794       414  
2367   燿華                     644      1244    0050   元大台灣50              -784      -238  
3711   日月光投控               561      3351    2454   聯發科                  -739     -3673  
2023   燁輝                     524       766    2340   光磊                    -729      -297  
1760   寶齡富錦                 511        67    2890   永豐金                  -703     -5033  
2426   鼎元                     479       916    3034   聯詠                    -667      -481  
3576   聯合再生                 474      5675    2408   南亞科                  -662    -16948  
4938   和碩                     463      1553    6213   聯茂                    -627      -393  
00634R 富邦上証反1              457         0    2542   興富發                  -611      -824  
1402   遠東新                   454     -2533    00638R 元大滬深300反1          -570         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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