[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 28280 0 00672L 元大S&P原油正2 -5432 0 00632R 元大台灣50反1 13511 0 1312 國喬 -4164 -11572 00766L 台新MSCI中國正2 5619 0 2887 台新金 -3494 -32829 2409 友達 4871 29450 00671R 富邦NASDAQ反1 -3127 0 2330 台積電 3383 12923 00664R 國泰臺灣加權反1 -2102 0 1314 中石化 2965 -3312 2888 新光金 -1996 -17951 2303 聯電 2389 -2133 1605 華新 -1843 -30711 2880 華南金 2188 4479 2308 台達電 -1715 1087 4960 誠美材 2044 -4158 8150 南茂 -1637 -6220 2892 第一金 2029 1917 00701 國泰臺灣低波動30 -1418 -10532 2883 開發金 1853 -17830 3049 和鑫 -1222 -3742 2002 中鋼 1700 -475 2337 旺宏 -1163 -17884 8215 明基材 1407 -1541 3017 奇鋐 -1044 677 00639 富邦深100 1265 -1939 2618 長榮航 -1006 7636 00693U 華頓S&P黃豆 1224 0 3706 神達 -981 -4082 006207 FH滬深 975 0 00656R 國泰中國A50反1 -966 0 2392 正崴 939 3359 2324 仁寶 -947 1496 00655L 國泰中國A50正2 919 0 2014 中鴻 -933 -5795 2885 元大金 790 12132 006206 元大上證50 -918 0 00703 台新MSCI中國 734 -1108 00757 統一FANG+ -816 -2210 2603 長榮 687 1802 2886 兆豐金 -794 414 2367 燿華 644 1244 0050 元大台灣50 -784 -238 3711 日月光投控 561 3351 2454 聯發科 -739 -3673 2023 燁輝 524 766 2340 光磊 -729 -297 1760 寶齡富錦 511 67 2890 永豐金 -703 -5033 2426 鼎元 479 916 3034 聯詠 -667 -481 3576 聯合再生 474 5675 2408 南亞科 -662 -16948 4938 和碩 463 1553 6213 聯茂 -627 -393 00634R 富邦上証反1 457 0 2542 興富發 -611 -824 1402 遠東新 454 -2533 00638R 元大滬深300反1 -570 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股