富達攜手「鉅亨買基金」亞洲高息債券講座登場

繼貝萊德、摩根與安聯後，又一家境外知名基金品牌「富達」在「鉅亨買基金」正式上架。除了有 0 手續費活動，主推亞高收、中國及新興亞洲基金外，也邀請基優網創辦人白富美於 3 月 28 日舉辦小型講座，由於活動名額有限，有興趣的投資人不妨盡快上網報名。

2019 年一月下旬投資氣氛轉趨樂觀，「鉅亨買基金」發現投資人多願意在新的一年開始之際，就重新布局調整資產配置，投資範圍由過去的高收益債，轉變到去年表現較弱的新興市場股票與債券上，這仍與目前中美貿易關係不明朗及國際情勢變化有關，故佈局轉向尚未漲多的新興市場。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，今年新興市場也確實有表現空間與機會，與富達投信攜手，期望能帶給投資人更多元化且不同範圍的基金投資，目前主推富達亞洲高收益債券基金，由於熱銷僅少數通路仍有額度可供申購，建議上「鉅亨買基金」查詢。

除了擴大合作範圍，亦同時邀請到基優網創辦人也是 FB 債券基金研究社管理者之一的白富美，帶領投資人瞭解如何投資配息型債券基金，又搭配富達資深經理吳孟達一同了解富達產品特色，讓投資人在對的時間挑選對的產品，又能了解市場的新機會。

「鉅亨買基金」指出，第一季「鉅亨買基金」平台上主打配息型商品，但也不僅僅是過去大家熟悉的配息型債券基金；其實，配息基金涵蓋範圍包括全球股票、債券或股債混和的平衡基金，還包含另類投資的多重收益基金，除了可以領月配息、掌握現金流之外，相較於投資股票，投資基金的風險也相對較低。

【富達 X 白富美】 帶您進軍亞洲高息新世界講座

1. 2019 年 3 月 28 日 (四) 下午 2 點說明會

2. 除手續費優惠，現場開戶再送紅利點數

3. 活動報名: https://lihi.biz/WruQ4

富達基金專案：https://www.anuefund.com/launch/FILlaunch/