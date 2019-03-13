貴金屬盤後─美元轉弱 黃金收高7美元 電腦當機 收盤價延後公布

黃金價格週二上漲，收復大部份昨日跌幅。美國公布通貨膨脹數據後，美元轉弱，支撑了黃金上揚。投資人亦注意英國國會議員對梅伊脫歐協議的投票結果。

CME 交易所發言人說，因電腦故障，部份金屬與能源收盤價延後公布。

週二稍晚，首相梅伊的修正後英國脫歐協議，在國會投票中，遭到挫敗，一如預期。

4 月黃金上漲 7 美元，或 0.5%，至每盎司 1298.10 美元。英國脫歐協議投票結果出爐後，電子盤交易中，黃金期貨小幅上揚，突破 1302 美元。

5 月白銀上漲 13.9 美分，或 0.9%，至每盎司 15.413 美元。

週三，英國國會將針對是否支持無協議脫歐，進行投票。英國定於 3 月 29 日脫離歐盟。

英鎊今日走勢震盪，美元指數下跌 0.3%。英國脫歐協議投票結果公布後，美元與英鎊均少有變動，因事前已有所反應。

美國今日公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.2%，符合預期，過去一年，生活成本上升 1.5%，低於 1 月的上升 1.6%。該數據公布後，美元下跌。

扣除食品與能源，2 月核心通貨膨脹上升 0.1%，創 8 月以來最小上升幅度。因通貨膨脹偏低，黃金並未獲得支撑。

分析師說，今日 CPI 數據疲弱，顯示 Fed 將持續停止升息，以支撑經濟。

美元今日轉弱，支撑了黃金上漲。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

其他金屬交易方面，4 月白金上漲 15.10 美元，或 1.9%，至每盎司 831.90 美元。6 月鈀金上漲 8 美元，或 0.5%，至每盎司 1490 美元。5 月銅上漲 2.75 美分，至每磅 2.929 美元，上漲 0.3%。