貴金屬盤後─黃金收低8.20美元 上週收盤未能站上1300美元關卡 回檔整理

黃金期貨上週五雖上漲，但收盤並未能站上 1300 美元關卡，今日回檔收低。

美國公布零售銷售與企業庫存數據優於預期，支撑了美國股市上漲，削弱了黃金的避險買盤。美國 12 月企業庫存上升 0.6%。零售銷售於 12 月大幅下降 1.6%，1 月則反彈上升 0.2%。

4 月黃金下跌 8.20 美元，或 0.6%，收於每盎司 1291.10 美元。上週五，黃金上漲 1%，盤中突破 1301 美元。

5 月白銀下跌 7.5 美分，或 0.5%，至每盎司 15.274 美元。

分析師說，流入黃金 ETF 的資金減少，亦為黃金回檔因素之一。

上週五，美國公布 2 月新增就業僅 2 萬人，創 17 個月來最低水準，黃金因而上漲。

儘管新增就業數據不佳，但聯準會 (Fed) 主席鮑爾於週日接受 "60 分鐘" 節目訪問時說，今年經濟確實小幅減緩，但仍處於健康水平，Fed 因而改採取耐心立場，不急於升息。

根據商品期貨交易委員會上週五公布的數據顯示，就業報告公布前，投資人便賣出黃金，3 月 5 日結束的一週，黃金避險多單因而減少 54% 至 47872 口期貨與選擇權合約。押注黃金將下跌的單量，則創 7 月以來最大增幅。

但世界黃金協會 (WGC) 週一公布報告顯示，1 月全球央行黃金儲備增加 35 公噸，創 2002 年以來，黃金儲備增加最多的 1 月。

其他金屬交易方面，5 月銅上漲 0.3% 至每磅 2.901 美元。4 月白金收低 0.1% 至每盎司 816.80 美元。

6 月鈀金則上漲 1.6% 至每盎司 1482 美元。