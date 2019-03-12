終結敵對 巴里克黃金與紐蒙特在美內華達州成立合資企業

據外電報導，世界最大金礦商巴里克黃金 (GOLD-US) 在與金礦商紐蒙特礦業 (NEM-US) 達成協議，將於美國內華達州建立一家合資公司後，終於結束了全球兩大黃金生產商的敵意激烈的敵意併購。

兩家公司表示，已經簽署了一項協議，將在內華達州創建一家合資企業，由巴里克負責營運並持有 61.5% 的股份，紐蒙特公司則持有餘下的 38.5% 股份。

作為一家獨立企業，合資公司將成為全球第三大金礦公司，內華達州實體也將成為全球最大的黃金生產商，每年約可生產 410 萬盎司黃金。同時，此合資公司也有助於兩家礦商在合併後的前 5 年每年平均節省約 5 億美元的成本。

這筆交易標誌著巴里克對紐蒙特敵意併購的結束，也表示著兩家競爭對手 20 年來在內華達州共同合作的努力。

巴里克執行長 Mark Bristow 在一份聲明中表示：「我們最終取消了將內華達作為單一實體運營的想法，以便為兩方股東提供更多的價值。」

紐蒙特即將上任的執行長 Tom Palmer 表示，該交易是來自於公司股東提案和認同。Palmer 表示：「我認為，這是具有建設性的提案，以實現內華達州每個人都知道的協同效應，並聽取股東的意見。」他補充說道，雙方根據分析師對資產的估值，就所有權分割達成一致。

聲明中表示，合資公司將產生 47 億美元的協同效應，而沒有涉及合併兩家大公司的整合問題，風險相對較小，兩家礦商都不需提供股票或承擔債務。