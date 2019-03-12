〈鴻海反擊微軟〉鴻海在盤中召開重訊記者會？ 證交所：合乎規定

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日盤中交易時段召開記者會，說明與微軟官司訴訟始末，是罕見的在盤中召開重大訊息的上市公司，引發外界矚目，證交所表示，根據重大訊息公開處理規定，鴻海盤中召開重大訊息記者會主要是說明官司訴訟，並未違反相關規定，合乎法令。

微軟針對專利權利金對富士康母公司鴻海提告，鴻海董事長郭台銘在收到起訴書後，除了在個人臉書專業說明外，今天更親上火線罕見的在上午 11 點半在證交所召開重大訊息記者會砲轟微軟，並向小股東喊話，強調不會讓股東蒙受任何損失。

外界質疑，鴻海在盤中交易時間召開重大訊息記者會，說明與微軟官司始末是否合乎規定？證交所對此表示，鴻海盤中重大訊息主要是說明訴訟官司，並非併購或收購股權等攸關公司營運等重大資訊，因此盤中開記者會，合乎相關規定。

證交所表示，根據重大訊息第 11 條第 7 項規定，包括董事會決議減資、撤銷合併、分割或收購股權交換等重大訊息，依規定不得在盤中交易時間召開重大訊息。

證交所解釋，規定上述重大決議不得在盤中召開重大訊息，主要是考量這些重大資訊會影響投資人判斷而牽動股價表現。

證交所指出，鴻海與微軟的訴訟官司早在 11 日就已見諸媒體，鴻海也在當天就在公開資訊觀測站針對媒體報導進行說明，且鴻海今天一早就在盤前主動向證交所申請要在盤中以視訊方式召開重大訊息說明，符合重大訊息相關規定。