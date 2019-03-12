達邁去年獲利創新高 EPS 3.2元 擬配發2元股利

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 供應商達邁 (3645-TW) 今 (12) 日公布去年財報，全年稅後純益 3.95 億元，創新高，年增率 36.1%，每股純益為 3.2 元；公司董事會決議，每股擬配發 1.5 元現金股利及 0.5 元股票股利，合計 2 元。

達邁 2019 年來營收快速下滑，累計 1-2 月營收 2.65 億元，年減 25.8%，達邁主管強調，主要是 FCCL 廠的客戶端，在首季調整庫存造成，法人則估計，達邁第 1 季恐達不到去年第 4 季的 5 億元水準。

達邁 2018 年營收 22.68 億元，毛利率 35.64%，年增 2.79 個百分點，後純益 3.95 億元，創新高，年增率 36.1%，每股純益為 3.2 元。另外，達邁開發應用於 5G 的異質 PI 產品已經完成，目前積極尋求認證中。

達邁台灣銅鑼廠二期擴廠計畫已完成規劃投入興建，預計 2018 年底完成，第 1 季設備進駐之中，第 2 季試車，2019 年下半年正式投產，擴廠完成後 PI 年產能將由 1500 噸提高到 2100 噸，提升產能達 40%。

由於 5G 手機的應用日漸，對散熱需求也提高，達邁去年以 PI 生料生產的石墨散熱片，占營收比重已達 15%，對今年市場需求狀況，及可能占營收比重的多寡，達邁在目前市場能見度不高的狀況下，仍不敢下斷語。

達邁主管指出，對於開發透明 PI 使用於折疊手機的計畫仍持續中，也在密切觀察市埸的銷售開展進度。