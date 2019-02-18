去年繳出每股賺3.35元成績單 加上元月營收小回升 達邁漲停慶祝

PI 供應商達邁 (3645) 受惠於去年全年繳出每股淨利 3.35 元的成績單，加上 1 月業績逆勢優於去年 12 月，兩大利多加持下，今早股價表現強勢，帶量大漲，以漲停的 56.6 元作收，成交量大增超過 9800 張。達邁為本土主要 PI 大廠，近年來也投入石膜散熱片供應領域，但後者效益明顯不如預期；而公司去年第四季，因手機市場銷售疲弱，安卓手機訂單明顯降溫，加上美系手機一樣銷售不佳，供應鏈備貨數量大減，單季業績逐月降，尤其去年 12 月營收更只剩下 1.18 億元。



而公司所公布第四季獲利成績單，稍稍優於預期，單季每股淨利 0.82 元，累計去年每股淨利達到 3.35 元，較 2017 年每股淨利多出 1 元，加上公司今年 1 月業績表現呈現回溫態勢，單月營收近 1.32 億元，兩大利多加持下，今日股量帶量大漲。