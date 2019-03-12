股市震盪交易量也縮 前2月證交稅110億元年減近3成

全球經濟成長動能趨緩，國際股市震盪整理進而削弱股市成交量，根據財政部公布的統計數據，2 月證交稅實徵淨額 46 億元，較去年同期減少 21.8%，累計前 2 月實徵淨額 110 億元，年減 29.5%，證交稅收已連續 4 個月下滑。

財政部今 (12) 日公布 2 月稅收，與股市成交量密切連動的證交稅，受到股市投資信心轉弱所致，使證交稅稅收自去 (2018) 年 11 月以來持續下滑，2 月因交易天數較少，加上成交量日均值僅 1,503 億元，較去年同期日均量 1,597 億元下滑，使得 2 月證交稅實徵額僅 46 億元，創 2017 年 2 月以來新低；前 2 月證交稅實徵淨額 11O 億元，減幅為 2010 年來最大。

由於今年證交稅預算數 1,129 億元，以目前證交稅徵收狀況來看，全年要達成預算數目標恐有難度，財政部統計處副處長陳玉豐說，今年的證交稅預算數是在去年股票高檔時，根據當時成交量推估編列的，預估單日成交量必須達 1,778 億元以上才可能達成全年預算數。

財政部表示，今年 2 月稅收實徵淨額共 600 億元，較去年同期增加 38 億元，年增 6.8%；累計前 2 月實徵淨額共 2,143 億元，較去年同期增加 107 億元，年增 5.3%。

觀察主要稅目稅收變化，2 月包括綜所稅、營所稅與菸酒稅都較去年同期成長；但營業稅與證交稅則比去年同期下滑，分別減少 20 億元、13 億元。

累計前 2 月實徵淨額，除了證交稅與營業稅分別較去年同期減少 46 億元、28 億元，包括綜所稅、營所稅與菸酒稅都同步成長，其中又以綜所稅增幅 96 億元居冠，營所稅與菸酒稅則分別增加 50 億元、20 億元。

陳玉豐表示，今年在基本工資調漲、所得稅制優化方案所產生的效益挹注下，預期可望刺激市場消費力道，帶動相關稅收成長，有機會補上證交稅下滑的的缺口。