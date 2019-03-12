沙烏地阿拉伯續減產、委國出口減 油價漲破67美元

沙烏地阿拉伯傳 4 月將繼續減產，以及委內瑞拉全國大停電，影響原油出口等消息，帶動今 (12) 日國際油價走揚，布蘭特原油來到每桶 67 美元之上。

台北時間週二晚間 6 點 39 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.01%，至每桶 67.25 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.95%，至每桶 57.33 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

據悉，沙國計畫將 4 月份的原油產量，控制在每日 1000 萬桶以下，總量與 3 月相近；該狀況顯示，沙國有意在更短的時間內，讓油市恢復平衡。

報導稱，當前油價水準，仍遠低於石油輸出國組織 (OPEC) 成員國可接受的水平；4 月 17 至 18 日，OPEC 及其夥伴國將於維也納集會，但調整產量政策的可能性不大。

路透社引述知情人士說法，稱自上週發生全國大停電以來，委內瑞拉國營石油公司 PDVSA，仍無法恢復主要港口的原油出口。

為使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。

OPEC 的減產措施，有助支撐油價；然而，美國頁岩油產量飆升，已開始影響 OPEC 的減產成效；自 2018 年初以來，美國頁岩油平均日產量，已增加逾 200 萬桶，來到 1210 萬桶，創新高紀錄。