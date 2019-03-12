【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

外資預估 2021 年 iPhone 出貨量可望再度出現上升，因此調升蘋果目標價至 210 美元，激勵今日台股中的蘋概股走高，蘋概股中的台積電、大立光及玉晶光同步上漲超過 2%，加上台塑四寶宣佈擴大美國投資，激勵今日台塑股價走高，在塑化及蘋概股同步上揚影響下，帶動台股上漲 0.91%。

《國際金融市場焦點分析》

中美貿易談判可望進一步推進，帶動市場風險偏好回升，加上中國於工作報告中積極推動財政政策，科創板推進亦使得市場對於中國股市期待加深，此外，中國大力推行油氣行業，也使得今日中國石油領漲石油板塊，在科技、券商及石油板塊帶動下，今日上證指數延續昨日上漲超過 1%；英國脫歐風險暫除，市場風險偏好上揚，日經 225 指數受到激勵上揚超過 1.5%。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿拉伯能源部長表示，沙國計畫將石油產量降低至每日不到 700 萬桶，同時 OPEC 總產量要「遠低於」1000 萬桶 / 日，並且表示至四月都會維持這種超額的減產力度，若期間沒有發生不可預見的供給中斷，則到六月才會檢討是否變更減產協議，再加上美股擺脫近期經濟數據不佳的利空反彈走高，油價受到激勵反彈走高，WTI 期貨自上週五盤中的 55 美元以下價位，大幅反彈至 57 美元關卡。

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