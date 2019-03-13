【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：波音受到墜機事件衝擊，陸續有更多國家加入停飛該公司問題機種，股價因此再遭重創，也推類航空股同步走低，衝擊道瓊指數收盤下跌近百點，Ｓ＆Ｐ５００指數則是在醫療保健、公用事業與能源領漲下在多收高，週二科技股方面依舊由蘋果及 Alphabet 領漲，同時半導體類股也溫和走強，支撐那斯達克及費半指數持續上漲。

台股觀點：外資預估 2021 年 iPhone 出貨量可望再度出現上升，因此調升蘋果目標價至 210 美元，激勵今日台股中的蘋概股走高，蘋概股中的台積電、大立光及玉晶光同步上漲超過 2%，加上台塑四寶宣佈擴大美國投資，激勵今日台塑股價走高，在塑化及蘋概股同步上揚影響下，帶動台股上漲 0.91%，外資在連續兩日賣超超過百億後，週二轉為買超，期現貨合計６０億。整體而言，近期美股科技股及半導體類股轉強，對台股電子股構成支撐，不過外資近期賣超力道偏強，需觀察後續買盤能否持續，加上近期市場開始關注疲弱的經濟數據能否支撐高企的股市，短線仍需注意回檔風險。

關注焦點：

1) 3/13 美國耐久財訂單數據

２) 3/13-14 英國國會表決無協議脫歐或延遲脫歐

３) 3/14 中國固定資產投資及工業產出數據。

◆以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

