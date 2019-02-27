永大獨董提召開股臨會全面改選董事 日立收購案恐又有變數

電梯大廠永大 (1507-TW) 獨立董事陳世洋今 (27) 日表示，針對日立收購永大案，董事會部分成員未盡忠實義務，因此將於 4 月 18 日召開股東臨時會，全面改選 9 席董事。市場傳出，市場派與寶佳集團結盟，寶佳目前持股比例已逾 14%，市場派可望在此次董事改選，取得過半席次，屆時將為日立收購案增添變數。

永大董事會今年 1 月底召開董事會，討論日立公開收購案，其中，獨立董事陳世洋持續提出異議，最終董事會以 4 比 3 的多數決，通過審委會接受日立以每股新台幣 60 元公開收購永大，但當時傳出有永大小股東相當不滿，可能因此提告公司董事會成員背信。

而市場派的陳世洋今日表示，因有外資股東認為日立收購永大案，不符合股東權益，認為董事會部分成員未盡忠實義務，提出董事改選。陳世洋今日也向證券主關機關與公司遞件，將於 4 月 18 日召開股東臨時會，全面改選包含 3 席獨董在內的 9 席董事。

陳世洋表示，永大董事會多次以多數決不當排除日立以外的法人股東，包括 Otis Elevator Company 及 Schindler Holding Ltd.，兩者代表人均表明，願以高於日立所提出的每股 60 元價格收購永大，但董事會部份成員不以全體股東最大利益為考量，執意讓日立以每股 60 元的價格收購。

陳世洋認為，董事會決議未維護股東最大利益，因此將以獨董身分，提出召開臨時股東會，進行董事改選。

市場傳出，市場派結盟寶佳集團，而寶佳近半年來大舉增加永大持股，持股比例已達 14.77%，此次在董事改選時，市場派可望取得 5 席的過半席次，屆時將為日立收購案增添變數。