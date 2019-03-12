樺晟2月營收淡季不淡 年增逾一成

樺晟 (3202)2 月營收 1.77 億元，較去年同期成長 10.59%；累計 1-2 月營收 4.34 億元，年增 19.37%。樺晟表示，2 月營收不受年節連假 2 月工作天數較少，以及 CPU 缺貨潮影響，淡季不淡，主要是因客戶今年 1 月少拉貨，2 月補拉而使本業電腦線材出貨量增加，帶動整體營收成長。樺晟指出，在新團隊經營下，積極調體質，除線材產品外，也同步朝鋼結構產品與金融支付相關領域拓展業務，目前電腦線材本業占整體營收超過 5 成，不過鋼材事業也開始出貨，成效可望逐漸顯現，未來將朝多元發展的模式進行業務推廣，線材、鋼材、金融支付和生技醫療等，都將透過專業整合帶動營運成長。



樺晟提到，去年在業務內容調整下已轉虧為盈，今年在電腦線材本業，加上鋼材事業 / 工程材料接單量也穩定向上的趨勢下，看好轉型帶來的效益帶動整體營收。