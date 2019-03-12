代煉業務挹注、苯酚供過於求改善 信昌化終結連六虧 去年轉盈

代煉業務挹注、苯酚市場供過於求改善，以及丙二酚 (BPA) 價格回穩，信昌化 (4725) 去年順利轉盈，自結全年稅後淨利約 3.32 億元，終結連續六年虧損，每股盈餘約 1.13 元左右，惟帳上待彌補虧損約 7.91 億元，去年不分派股利。去年上半年信昌化替國內、外廠商分別代工環己酮、酚丙酮兩項產品，代工費挹注，第一～二季每股盈餘約 0.26 元、0.76 元，惟第三季因丙酮報價下跌，以及認列一條 BPA 重啟費用等因素影響，單季小賺 2900 萬元，每股盈餘 0.1 元。



第四季油價暴跌，信昌化全年仍力穩「盈」面，全年獲利 3.32 億元，每股盈餘約 1.13 元，過去 6～7 年亞太區總計 13 座產能投產，合計年產能增加 324 萬噸，苯酚飽嚐供過於求的苦果，今年新產能增加放緩，信昌化預期，酚產能約 1371 萬噸，需求量為 1165 萬噸，平均產能率將從去年 82%，提升到今年 85%，係為近四年新高。



中國 PC(聚碳酸脂) 產能陸續開出，帶動原料 BPA(丙二酚) 需求，信昌化停產三年二條 BPA 產線，分別去年第四季、今年第一季相繼復工，月產能各為 3 千噸，惟油價下跌，市場信心尚未完全恢復，信昌化 1、2 月營收降至 9.9 億元以及 6.96 億元，累計前 2 月營收 16.87 億，年減率 22.13%，去年上半年代煉業務墊高比較基期，今年第一季營收規模不如去年同期，能否延續獲利則有待觀察。