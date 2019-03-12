電動自行車續熱銷 巨大、美利達2月營收雙增

在電動自行車出貨帶動下，巨大 (9921)、美利達 (9914)2 月營收皆優於去年同期表現，前 2 月營收較去年同期也皆有高個位數以上的成長。巨大表示，受惠於自有品牌電動自行車在歐洲持續熱銷，再加上中國內銷市場止跌回升，挹注 2 月營收優於去年同期表現。巨大 2 月營收 40.41 億元，月減 16.22%，年增 2.75%；累計 1-2 月營收 88.65 億元，年增 5.82%。



美利達在高單價電動自行車出貨佔比提升下，雖銷售台數較去年同期減少，但營收仍持續成長，2 月營收 17.31 億元，月減 14.14%，年增 11.08%；累計 1-2 月營收 37.46 億元，年增 8.88%。



美利達 2 月總銷售台數約 6.4 萬台，年減 10.29%；累計 1-2 月總銷售台數 14.5 萬台，年減 10.93%。以出口歐美為主的台灣廠 2 月銷售台數 4.68 萬台，年減 10.26%，2 月營收 13.8 億元，年增 8.26%；累計 1-2 月銷售台數 11.4 萬台，年減 5.92%，前 2 月營收 31.3 億元，年增 9.27%。



而自行車鏈條大廠桂盟 (5306)2 月營收也較去年同期成長，達 3.23 億元，月減 38.25%，年增 2.3%；累計 1-2 月營收 8.79 億元，年減 3.79%。