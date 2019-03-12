紐約匯市—脫歐表決在即 英鎊走強 美元承壓

週一 (11 日) 交易，備受期待的零售銷售報告沒有引起美元反應，美元下滑至負面領域，交易員反而聚焦在活躍的英鎊，因交易員等待關鍵的脫歐事務表決。

美國 1 月份零售銷售上升 0.2%，但 12 月數據 -1.2% 再下修至 -1.6%。1 月份不含汽車的數據為上升 0.9%，若不含汽車和天然氣則為上升 1.2%。

12 月時，同一份零售銷售報告也削弱預期且出現 9 年來最大降幅，激起投資者擔憂美國經濟的健康程度，但隨後零售數據沒有像主要數據暗示得那樣疲軟。

與此同時，12 月份商業庫存增加 0.6%。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 97.202。上週該指數上升 0.8%。

週日稍晚，美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在 CBS News 節目《60 分鐘》上表示，美國經濟整體處於良好狀態，利率水準也很好。他重申對是否進一步升息採靜待觀察的立場。

英鎊是表現最強的 G10 貨幣，交易員為英國國會週二表決脫歐協議做準備。英鎊兌美元自上週五的 1.3014 美元上升至 1.3140 美元。

野村外匯分析師指出，我們可能會見證這些：1. 第二輪有意義的表決。2. 英國國會可能表決反對無協議脫歐。 3. 表決延長《里斯本條約》第 50 條 （即表決延後脫歐時間)。

目前英國預計 3 月 29 日脫歐，但迄今英國和歐洲尚未就脫歐後的彼此關係達成協議。

歐洲其他消息，歐元兌美元上漲 0.2% 至 1.1246 美元。歐元區最大經濟體德國公布 1 月份貿易數據優於預期，但其同月份的工業生產低於預期。

貿易方面，中國人行行長易綱週日肯定，中國將避免人為操縱匯率以提振出口的做法，並稱中美貿易談判時已討論過此議題。上個月美國要求人民幣匯率保持穩定，作為貿易協議的其中一部分條件。易綱評論，人民幣匯率「相較穩定，但所謂的穩定不代表匯率固定。」

週一人民幣兌美元稍微下跌，美元兌在岸人民幣上升 0.1% 至 6.7264 元，兌離岸人民幣則與上週五持平在 6.7318 元。