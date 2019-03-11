美股開盤 道瓊指數跌近140點 波音股價重挫逾11%

受衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)墜機事件影響，今 (11) 日美股開盤，波音股價重挫逾 11%，道瓊指數大跌近 140 點，那斯達克及標普 500 指數，則雙雙走高。

台北時間週一晚間 9 點 46 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數下跌 139.92 點 (-0.55%)，標普 500 指數上漲 14.14 點 (0.52%)，那斯達克指數上漲 63.41 點 (0.86%)。

波音股價大跌逾 11%，至 375.34 美元；衣索比亞航空 1 架波音 737 MAX 8 客機昨日墜毀；事發後，中國民航局、衣索比亞航空週一先後宣布，暫時停飛同型客機，稍早，印尼也決定跟進。

去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air) JT 610 班機，同屬波音 737 MAX 8 機型，且衣航、獅航 2 起事故，相隔時間不到半年，引發外界對 737 MAX 8 機型安全性的質疑。

對波音公司來說，737 MAX 可謂最重要的機型，其銷售對公司整體獲利的貢獻，高達近 3 分之 1；澳洲航空策略公司 (Strategic Aviation Solutions) 董事長 Neil Hansford 認為，危機處理時間拖得越久，波音失去訂單的機率就越高。

受惠於美銀美林把股票評級由「中性」調至「買入」，並將目標價自 180 美元調升至 210 美元，蘋果 (AAPL-US) 股價開盤走揚，上漲約 2.3%。

臉書 (FB-US) 股票評級獲 Nomura Instinet 調整為「買入」，目標價從 172 美元上調至 215 美元，開盤後，股價上漲約 2.1%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前重申，在經濟成長趨緩、通膨平緩的情況下，Fed 會保持耐心，不急於調整利率；他並強調，暫停升息與總統川普施壓無關，他會做滿任期，川普不能開除他。

截至上週五，美股已連 5 跌，道瓊工業指數收跌 0.1%，標普 500、那斯達克指數，皆收跌 0.2%，創去年 12 月以來，單週最差表現。