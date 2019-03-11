〈787-MAX 8墜機〉波音737 Max半年內二度墜毀 訂單、生產狀況堪慮

非洲衣索比亞航空一架波音 737 Max 8 客機昨 (10) 日 5 墜毀，這是波音公司 (BA-US) 繼 2018 年 10 月來，主力機型在短短半年內再度發生墜機，可能進一步影響該公司的訂單及生產狀況。

波音 737 Max 為該公司最寄予厚望的最新款小型機，其較高的燃效性能使其在新興市場的廉價航空公司中備受青睞，尤其與大型機相比，小型機班次增加對於在旅客需求有限的地方城市來說更為方便，因此全球航空市場對於客機的需求逐漸轉向以小型機為主。

儘管波音公司在事故發生後仍強調該客機的安全性，然而美國媒體指出，737 Max 的操作手冊與說明內容可能不完善。

墜機消息傳出後，中國大陸民航局在今 (11) 日宣布停飛波音 737 Mzx 機型的飛機。台灣方面，目前唯一使用 737 Max 機型為印尼獅航，針對是否停飛的疑慮，民航局表示目前沒有國籍航空使用該機型的客機，至於外籍航空是否停飛應由該國管制，且目前尚未證實該客機墜毀是否為飛機因素，將持續關注。

2018 年 10 月印尼獅航也發生同機型飛機墜毀事故，當時共造成 189 人身亡，一名印尼官員曾在事後呼籲立即停飛所有波音 737 Max 飛機，以防止悲劇再度發生。

中國作為全球影響力最大旅遊市場之一，全面停飛消息可能打擊波音聲譽，並且危害到該公司的財務狀況。

券商 Saxo Capital Markets 駐雪梨市場策略師 Eleanor Creagh 表示，波音股價可能因市場對於該飛機的擔憂加劇而下跌。去年，該公司同型號飛機發生墜機事故，造成 189 名乘客與機組人員遇難時，波音股價暴跌近 7%。她估計，若此次波音股價下跌 5%，將導致道瓊指數下跌超過 100 點。

波音股價今年來大漲 31%，漲幅在所有道瓊成分股中居前，主因是投資人對美中貿易談判的信心增強，以及波音公布在去年累積了創紀錄的現金，並且營收為創立 102 年來首次達到 1000 億美元。