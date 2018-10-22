長榮航空波音787-9夢幻客機今發表 明年第二季開始導入787-10

長榮航空 (2618) 第一架波音 787-9 新機今 (22) 日在長榮航太第三修護棚廠舉辦新機發表會，由長榮航空董事長林寶水親自主持。林寶水表示，長榮航空規劃引進 4 架 787-9 及 20 架 787-10，今年將會交付 2 架 787-9，明年第二季開始導入 787-10，預計在 2022 年前陸續交機。787 機隊的加入，除讓長榮航空的機隊更加年輕化，更重要的是象徵長榮航空持續擴充運能，穩定成長茁壯，同時也藉此宣示服務品質將再往上提升。



波音 787-9 夢幻客機最大滿載航程為 7,100 海哩，可由台灣直飛溫哥華、西雅圖、維也納、布里斯本等城市，機艙內將採兩個艙等設計，座位數為 304 個座位，配置有 26 個皇璽桂冠艙、278 個經濟艙。



此機型的皇璽桂冠艙是由 BMW 集團旗下的 Designworks 設計團隊，以空間感及品牌為核心，跳脫傳統思維，將客製化座椅融入整體客艙環境，以穩重低調的色系，創造更寬敞的空間感受；經濟艙則由波音長期合作的國際知名設計公司 Teague 負責內裝規劃，並採用德國著名賽車座椅製造廠商 RECARO 之座椅產品，營造出高雅、精緻的現代氛圍。



長榮航空此次的新機發表會別出心裁，除採用世大運等級的聲光設備，以 360 度環場投影技術，搭配精密的動畫設計，展現 787 夢幻客機的科技感；並以舞蹈演繹的方式，詮釋 787 夢幻客機的多項特點與飛航體驗，以及長榮航空五星級服務的品牌形象。



此次 787 新機發表，也同步首播長榮航空的 787 形象廣告，這支廣告以微笑曲線為主軸，透過身體、希望、躍動、溝通、大地、知識、詩意等素材，用肢體動作、人文意象、建築工程、自然景觀展現多種不同的微笑曲線，巧妙連結 787 夢幻客機飛行時，複合材質機翼自然呈現的弧線，猶如天空中的微笑，也象徵 787 夢幻客機帶來更舒適的飛航體驗，讓旅客發自內心的微笑。



在平面廣告方面，長榮航空用「陽光、空氣、水」三種元素來詮釋 787 夢幻客機的各項優點。「陽光」代表 787 客機採用業界最大面積舷窗，讓客艙中間座位的旅客也能夠輕鬆看見窗外景緻；「空氣」象徵 787 複合材質的機身能有效降低艙壓，有助於提高血液含氧量及減輕暈機不適；「水」則是詮釋 787 抗腐蝕的特性，可將客艙濕度較傳統民航機提升 3-4 倍，讓旅客倍感舒適。2005 年波音公司與長榮航太簽署「波音 747-400LCF 超大型貨機 (LCF, Large Cargo Freighter) 改裝」服務合約，打造 4 架 747-400LCF 超大型貨機，2006-2010 年陸續交機，用以載運全球各地製造的機身、機翼等大型複合材料組件至美國組裝，讓波音 787 夢幻客機發展計劃順利進行，並奠定長榮航太在全球航太維修的地位。



2014 年 GE 航空集團與長榮航太在台合資成立「長異發動機維修公司」，是亞太地區唯一取得 GE 原廠維修認證的公司，為波音 787 和 747-8 配備的 GEnx 發動機提供維修服務。未來隨著全球更多 787 客機交付營運，這家公司將在台灣航太產業扮演更重要的腳色。



長榮航空第一架 787-9 客機在經過整備後，預計 10 月底前可以取得相關飛航許可，11 月開始飛航台港航線，第二架則於近期內交機，預計 12 月飛航日本東京及大阪，明年第三、四架交機後，將會陸續飛航澳洲及歐洲航點。

