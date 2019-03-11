野村：人民幣兌美元已經被高估 中長期恐走弱

美國近來一直施壓人民幣升值，不過日本金融公司野村 (Nomura) 週一發表報告認為，由數據來看，人民幣兌美元可能已經被高估，預計中長期可能下跌。

美國總統川普團隊認為，中國長期刻意壓低人民幣匯率，以促進出口，因此在貿易談判過程中，一直敦促中國應保持貨幣穩定。但野村表示，美國的看法完全錯了。

野村在報告中說，人民幣可能已經高估，而中國最新的貨幣政策及信貸放鬆，可能進一步推升人民幣至高估區域。而美國力圖讓匯率「穩定」，將造成人民幣幣值過高、出口減緩、進口增長加快，而導致中國經常帳赤字惡化。

野村認為，最終人民幣兌美元匯率將在中長期內走貶，但是野村未提出具體的目標價位或幅度。

在中國人大會議期間，中國人行行長易綱週日討論了貨幣政策，並表示，會增加人民幣的靈活性。

在經濟放緩和貿易戰的壓力下，人民幣兌美元去年呈貶值趨勢，能否守住 7.0 關卡成為關注焦點。不過，在陸股大漲與關稅談判有進度的前提下，對人民幣匯率轉趨樂觀，目前在 1 美元兌 6.72 人民幣附近。

野村表示，將人民幣穩定性，以語言或其他形式加入貿易協議，並力圖阻貶，恐怕會過度干預，「既不明智也不實際」。

野村相信，中國不太可能在絕對遵守這一政策的情況，讓自身陷入困境，它會讓市場力量在外匯市場中發揮決定性作用。

其他分析人士認為，美國對人民幣穩定的要求恐怕是多餘的，因為中國央行也想做同樣的事，來吸引外資。