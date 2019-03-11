看好區塊鏈應用前景 全球最大區塊鏈ETF今在倫交所上市

根據《金融時報》報導，全球最大區塊鏈 ETF(Invesco Elwood Global Blockchain ETF) 今 (11 日) 正式在倫敦證交所上市交易，總投資組合將覆蓋 48 家公司，投資重點包含台積電 (2330-TW)、微軟 (MSFT-US) 以及英特爾 (INTC-US) 等成熟的新興技術公司。

Invesco 歐洲 ETF 產品管理負責人 Chris Mellor 表示，雖然區塊鏈技術的發揮並沒有反映在如力拓 (Rio Tinto) 這樣公司的股價上，但該公司擁有的水電資產能夠為挖礦公司提供所需的電力資源，因此在盈利成長上仍具有相當潛力。

近年來，以區塊鏈為重點的 ETF 陸續在美國以及歐洲等地推出。美國資產管理公司第一信託就在去年 2 月於義大利推出首個在歐洲上市的區塊鏈 ETF。

面對數位貨幣市場的劇烈波動，監管機構對於相關產品的審查也漸趨謹慎，比起受到官方嚴苛監管的比特幣 ETF，區塊鏈 ETF 的前景更受投資人期待。

Invesco 首席執行長 Bin Ren 指出，區塊鏈的潛在應用範圍十分廣泛，大大超越了數字貨幣，並稱現今已有越來越多金融服務公司開始關注區塊鏈技術，期望該技術未來在各個行業都能得到更多應用。

美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所 ETF 發行主管 Steve Oh 曾表示，納斯達克早在 5 年前就開始積極布局區塊鏈，以區塊鏈為主題的 ETF 正成為當今火紅的投資領域。

美國知名資產管理公司黑石集團 (US-BX) 此前在報告中強調，隨著數字貨幣越來越不穩定，區塊鏈技術未來將在物流、醫療以及金融服務領域進行破壞式創新。

麥肯錫公司則預測，區塊鏈技術在 2021 年將實現商業化部署，並在 2020 年達到 800 億至 1100 億美元的收益；世界經濟論壇也預估，到 2027 年，全球 GDP 約有 10% 的存儲在區塊鏈上。