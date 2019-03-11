〈區塊鏈大應用〉美海產巨頭運用SAP區塊鏈技術 追蹤供應鏈

美國最大海產公司 Bumble Bee Foods 宣布推出一個區塊鏈平台，用於追蹤公司的海鮮產品。通過區塊鏈技術來追蹤黃鰭鮪從捕撈到商店上架的整個供應鏈流程。

這個基於 SAP 雲端區塊鏈的平台，能監控黃鰭鮪從印尼原產地到終端消費者的整體供應鏈。消費者可以透過智慧手機掃描產品包裝上的 QR Code 來查看來產品來源和運輸歷史資料，在這個區塊鏈平台上儲存的數據包含魚種捕獲的大小、捕獲獲點、新鮮度和貿易捕撈認證等資訊。

在海產業中，標籤錯誤和詐欺一直是很大的問題。海洋保護非營利組織 Oceana 在一項研究中發現，有五分之一的魚貨都被錯誤標記。

「長期以來我們都會追蹤魚貨，現在我們決定透過新技術來增進產品的真實性和安全性。」Bumble Bee 資訊長 Tony Costa 表示。

目前正在進行中的黃鰭鮪追蹤是該公司整體計畫的其中一部份。「我們計畫從 2019 年開始，將所有 Bumble Bee 品牌產品數據轉移到基於區塊鏈的平台系統。」Costa 說。

SAP 數位高階主管 Steven Kim 表示，區塊鏈技術非常適合海產業，因為其供應鏈涉及許多中介機構，從安全檢查員、食品加工商、海關代理商到店面。Kim 認為，通過 SAP 的系統，「每個參與者都能實時查看數據，這也是區塊鏈帶來的強大功能之一」。

Bumble Bee 不是第一家將區塊鏈技術應用於供應鏈的公司。先前，沃爾瑪要求其供應商在今年內開始須使用區塊鏈來追踪綠葉蔬菜，如菠菜和生菜。