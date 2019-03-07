〈每日外資外匯觀點〉歐元提振就看歐洲央行今晚是否宣布TLTRO

歐洲央行決議及行長德拉吉發表談話預期將引發今晚歐元劇烈波動，市場關注是否如外媒報導，歐洲央行將調降 2021 年前的通膨預期，並調降經濟展望及宣布新的定向長期再融資操作 (TLTRO)。

歐洲央行官員日前表示，歐洲的經濟放緩程度比預期嚴重，可能需要新的刺激措施，可能實施新的 TLTRO。道明證券 (TD Securities) 北美外匯策略主管 Mark McCormick 指出，果若如此，從長遠來看，對歐元將是利多。

高盛策略師 Michael Cahill 和 Matteo Crimella 表示，預期歐洲央行將在本周宣布新的定向長期再融資操作 (TLTRO)，歐元有望受到提振。

匯豐 (HSBC) 分析師則認為，歐洲央行不急於在三月宣布新 TLTRO，預期要到四月才會就定向 TLTRO 發表全面的聲明。

丹斯克銀行分析師更認為，歐洲央行在本周的會議上雖將承認歐元區經濟面臨的風險，但不至於需要做任何政策變動，也不會宣布流動性操作。

巴克萊 (Barclays) 表示，預期歐洲央行周四的利率決策將按兵不動，但聲明將更加鴿派，並在 3-6 月間宣布新一輪 TLTRO，該行維持看空歐元兌美元，將繼續持有空頭部位，目標價下看 1.0889。

澳新銀行 (ANZ) 指出，歐元區下半年經濟將進一步放緩，建議投資人可以考慮逢高做空歐元兌美元，三月底目標價下看 1.10，六月底進一步下看 1.08。