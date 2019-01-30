獲利與營收優於預期 展望亦良好 波音股價大漲6.6%

週三盤前交易中，波音股價大漲 6.6% 至 367 美元。該航空與國防合約商公布第四季獲利與營收均大幅優於預期，還發布了利多的全年展望。

財報關鍵數據

第四季淨利上升至 34.2 億美元，或每股 5.93 美元，去年同期為 33.2 億美元，或每股 5.49 美元。

扣除一次性項目，該公司每股獲利上升至 5.48 美元，大幅高於 FactSet 機構預估的 4.57 美元。去年同期為 5.07 美元。

營收上升 14% 至 283.4 億美元，高於 FactSet 機構預估的 268.6 億美元。在波音的業務項目中，商用飛機營收上升 12% 至 173.1 億美元，高於 FactSet 機構預估的 171.2 億。國防，太空與安全營收成長 16% 至 61.1 億美元，高於預估的 56 億美元。

全球服務營收上升 29% 至 48.9 億美元，高於預期的 41.2 億。

波音財測

2019 全年，波音預期每股獲利 19.90 至 20.10 美元，高於 FactSet 機構預估的 18.46 美元。營收預期為 1095 億至 1115 億美元，市場預期為 1073 億。

至週二為止，過去一年波音股價上漲 8.1%，同一期間，道瓊工業平均指數則下跌 5.7%。

波音展望

一位基金經理人說，分析師不能忽略波音龐大的國防部門。該部門營收約佔波音總營收的四分之一。

Vantagepoint 投資顧問公司經理人 Wayne Wicker 說，全球國防支出可望持續上升。

他指出，在川普總統施壓後，近來 NATO 決議提高國防支出達 1000 億美元。他說，無論目前的經濟週期如何，全球都有重大安全擔憂。這應有助波音與其他國防合約商的獲利。