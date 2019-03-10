史上最古老指數 剛創下近50年最長連跌紀錄

道瓊交通運輸平均指數週五 (8 日) 締造 1972 年來最長的連跌紀錄，凸顯了近期股市下跌的風險。

道瓊交通運輸指數 (DJT-US) 在 1884 年由 Charles Dow 創造，比 1896 年創建的道瓊工業平均指數還早了 12 年，週五創下連續 11 個交易日下跌。根據道瓊市場數據和標準普爾道瓊指數顯示，這個已有 135 年歷史的指數過去只出現過 5 次連續 11 個交易日下跌，並且連續 12 個交易日下跌也只有 5 次。

下表是至少連跌 10 個交易日的完整歷史統計表格：

這個獲得密切關注的指標最近連跌非常重要，因為它常常被用來代表整體經濟的健康狀況，並且這波連跌正逢對全球經濟健康狀況的擔憂加劇之際。

週五稍早公布的非農就業報告顯示，美國企業在 17 個月內創造了最少的新工作崗位；在過去一年平均增加 20 萬個工作崗位之後，2 月只增加了相當微不足道的 2 萬個工資崗位，因此擔心國際經濟緊縮可能會蔓延到美國。

歐洲央行 (ECB) 在就業數據公布的前一天，宣布推出一系列新的銀行刺激計劃以解決歐元區經濟疲弱的跡象。

對國內連鎖效應的擔憂以及未決的美中關稅糾紛在週五加劇，推動道瓊工業平均指數連續第 5 天下跌，過去 9 個交易日中有 8 個下跌。最重要的是，中國的經濟數據顯示，繼 1 月成長 9.1% 之後，這個全球第二大經濟體 2 月出口下降 20%，更完全無法引起華爾街的購買情緒。

道瓊運輸指數反映了 20 家大型運輸企業的業績，包括鐵路營運商和航空公司。根據具有百年歷史的道氏理論的支持者，該指標與道瓊工業指數向來是美國經濟健康的準確晴雨表。

阿拉斯加航空集團公司 (ALK-US) 下跌 0.59%，年初以來下跌 9.4%；聯合航空 (United Continental Holdings Inc.) (UAL-US) 下跌 0.25%，年初以來下跌 2%；達美航空公司 (DAL-US) 持平，年初以來下跌 1.5%；美國航空集團公司 (AAL-US) 下跌 0.96%，今年以來下跌 0.7%；加上捷藍航空公司 (JBLU-US) 下跌 0.68%，今年以來年下跌 0.3%。這些企業都是 2019 年以來道瓊運輸指數中表現最差的個股。

本週，道瓊工業平均指數下跌 2.2%，標準普爾 500 指數下跌 2.2%，納斯達克綜合指數下跌 2.5%，並終止連續 10 週上揚。與此同時，本週道瓊運輸指數下跌 3.3%。

儘管如此，美股也只是暫時停下今年開年來的快速上升步伐，道瓊指數和標準普爾 500 指數仍然擁有超過 9% 的回報率，納斯達克目前 2019 年上漲 11.7%，儘管道瓊運輸指數近期下滑，但今年前 3 個月上揚 10.3%。