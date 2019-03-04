A股MSCI效應估吸金850億美元 上證登3000點創8個月新高 陸股ETF歡呼

MSCI 將分三階段調高大陸 A 股權重，外資圈預估將吸引資金最高上看 850 億美元，激勵上證指數狂飆超過 2.6%，衝破 3000 點大關，創 8 個月以來新高，也帶動連結陸股的 ETF 強強滾。

MSCI 確定提高大陸 A 股納入權重由 5% 大幅擴增至 20%，將於今 (2019) 年的 5、8、11 月分三階段調升，並首度納入創業板股票。

也就是，在 5 月時，MSCI 將提高 A 股權重由 5% 提升至 10%，且創業板首次納入。8 月時，不新增概念股，但提高 A 股權重至 15%。11 月時，再提高 A 股權重至 20%，以 20% 新權重納入中型股，包含符合條件的創業板股票。

此利多消息一出，外資圈也紛紛祭出報告對 A 股吸金做出預測，其中渣打預估吸金 500 億美元，高盛預估 600 億美元，瑞銀證券預估 670 億美元，摩根大通更預測高達 850 億美元。

其中，瑞銀證券表示，外資在今年 A 股的管理規模有可能超出公募基金，變成一個最大的機構投資者，故未來幾年外資在 A 股的影響力會越來越大。

上證指數今天受激勵大漲，歷經 8 個月後重新站上 3000 點，連結陸股的 ETF 都隨之起舞，元大滬深 300 正 2、國泰中國 A50 正 2、富邦上証正 2 都勁揚超過 6%，而國泰中國 A50、富邦深 100、元大上証 50、元大寶滬深、元大上證 50、FH 滬深等也都上漲 2-3% 不等，為盤面上最火熱族群。

上證指數狂飆，重登 3000 點，王道銀行數位理財部副總經理朱挺豪指出，上證指數進入技術性牛市，觀察過去 20 年上證指數進入技術性牛市之後表現，後 1 個月上漲機率高達 75%，平均漲幅 2.15%，後 3 個月、6 個月、1 年平均漲幅亦可達 2.45%、8.7%、11.91%，但上漲機率僅 5 成左右，顯示陸股短期偏多，中長期走勢仍需觀察景氣好壞。

朱挺豪表示，在政策面作多、美中貿易戰趨於緩和，以及 MSCI 近期宣布將 A 股納入的權重自 5% 拉高到 20% 等利多之下，陸股表現仍大有可為。