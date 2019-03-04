〈台北國際工具機展〉台灣氣立聚焦工業4.0完整解決方案

兩年一度台北國際工具機展今 (4) 日登場，參展廠商家數增至 1230 家，參展規模也創新高。自動化氣壓元件製造廠台灣氣立 (4555-TW) 宣布，展出工業 4.0 完整解決方案，迎接人機協作新時代。氣立指出，解決方案可以協助製造業者打造智慧工廠，並達到節能目的。

台灣氣立也持續依計劃擴充浙江新廠，並切入汽車產業應用，期待 2019 年依自動化的趨勢擴大成長幅度，法人預估台灣真之今年營收仍有雙位數的成長幅度；台灣氣立已設立研發中心，透過自有電子控制及物聯網技術，打造新一代產品如電控比例閥、電子流量計、集裝閥等，可有效協助業者加快智慧製造的腳步。

此外，台灣氣立指出，自動化設備廣泛應用，解決了人力成本高漲的問題，但難以避免工廠端能源成本上升，氣立研發中心針對節能議題，成功研發節能元件，如節能型真空發生器、節能型精密調壓閥等，透過高效能的真空技術、連座技術及 PWM 電能控制技術、可減少設備 35％氣體消耗及 30％電能消耗，將對環保及自動化產業建置有所貢獻。

根據調研機構 TrendForce 旗下拓墣產業研究所預估，2018 年全球智慧製造及智慧工廠相關市場規模達 2500 億美元，到 2020 年智慧製造的市場規模將會超過 3,200 億美元，2017 年至 2020 年產值年複合成長率達 12.5%。智慧製造發展已是全球產業趨勢主流，尤其是製造大國的需求更為殷切。

台灣氣立去年全年營收 17.02 億元，年增 16.16%，去年第 3 季稅後純益 2362 萬元、年減 63.6%，每股純益 0.35 元；累計前三季稅後純益 1.36 億元、年增 7.62%，每股純益為 2.03 元。