廣越去年營收獲利同步大增 EPS 7.43元 將配息6元 殖利率4.6%

高階羽絨服代工大廠廣越 (4438) 公告去年財報，全年營收成長 3 成、稅前盈餘成長逾 6 成，賺逾一個資本額，稅後則成長逾 5 成，EPS 達 7.43 元。該公司上週五 (8 日) 的董事會除通過去年財報，也決定配息 6 元，發放率逾 8 成，殖利率達 4.6%。



因接單暢旺與併購效益顯現，廣越去年營收獲利跳升，全年合併營收為 132.8 億元，年增率達 30.15%，營業毛利 22.1 億元，年增率達 55.32%，營業淨利 11.06 億元，同比上升 68.79%，淨利歸屬於母公司業主達 7.69 億元，較前一年成長 46.69%，EPS 7.43 元。



總經理吳朝筆表示，去年 4 率齊揚主係受到美元匯率回穩走強、人工成本上揚幅度減緩、生產效率提昇、Speed factory 自動化生產程度強化，以及 ASP 平均單價調漲 3-5% 所致。



展望今年，越南基本工資上揚僅約 5%，美元對台幣匯率亦趨於穩定局勢，羽絨原物料則屬於穩定波動上揚趨勢，而越南隆安及前江新產線生產效率亦將愈趨成熟穩定，再加上今年業績可望成長雙位數以上，因此他預期，今年廣越的營收、獲利將可望再次同步成長。