美股盤後─就業報告嚴重疲弱 道瓊收低 但削減大部份跌幅

美國週五公布 2 月就業報告顯示新增就業人數嚴重低於預期，投資人更加擔憂全球經濟可能減緩，美國股市終場下跌，但削減大部份跌幅。道瓊指數一度大跌逾 220 點。



道瓊工業平均指數收低 22.99 點或 0.09% 至 25450.24。

Nasdaq 指數收低 13.32 點或 0.18% 至 7408.14。

S&P 500 指數收低 5.86 點或 0.21% 至 2743.07。

費城半導體指數收低 0.88 點或 0.07% 至 1318.21。

主要指數並創下今年最大單週跌幅。本週，各主要指數均下跌逾 2%。Nasdaq 結束了連續十週的漲勢。道瓊今年第二次單週下跌。

美國 2 月新增就業僅 2 萬人，創 2017 年 9 月以來低點。分析師預估新增就業為 18 萬人。

分析師說，2 月新增就業僅 2 萬人，投資人將更加擔憂經濟成長減緩，對企業獲利也更難樂觀。

投資人亦擔憂全球經濟可能下滑。中國大陸公布 2 月出口較去年同期下降達 20.7%，大幅低於預期。但分析師指出，中國出口數據可能受到一週新年假期的影響，

週四，歐洲央行調降歐元區經濟成長預估，並宣布推出新一波振興計畫。

投資人擔憂，中美貿易協定的利多消息在市場可能已有所反應，週五，美國股市因而下跌。此刻，大多投資人預期本月稍後，中美兩國將可達成貿易協定。

CNBC 報導，待中國兩會於 3 月 15 日結束後，中美兩國將進一步進行貿易協商。

分析師說，股市回檔有其必要，但目前的技術面與基本面均屬利多。全球經濟成長展望依舊錯綜，但有跡象顯示中國與歐元區經濟已觸底反彈，美國經濟亦持續以略高於潛力的速度成長。