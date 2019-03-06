道瓊運輸指數即將創10年最長下跌期間 如何解讀

道瓊運輸平均指數週二創 2011 年以來，最長連續下跌期間，若週三再度收低，將創約十年來，最長連續下跌期間。

投資人密切注意道瓊運輸平均指數，因該指數總被認為是整體經濟健康的指標。這次連續的跌勢也值得關注，因為跌幅並不大，又多與道瓊工業平均指數同樣限於狹幅之內。

道瓊運輸平均指數已連續第八天下跌，平了 2011 年 8 月 2 日結束的下跌期間。但同一期間，道瓊工業平均指數僅有五個交易日收低。

Instinet 公司技術分析師卡波萊瑞 (Frank Cappelleri) 形容這次道瓊運輸平均指數的跌幅，是過去近 30 年來，最小的跌幅。

他在週二的研究報告中寫道：「過去八個交易日，僅下跌 2.5%，創下自 1990 年以來，連續八天跌勢中的最小跌幅。自 2 月 21 日以來，道瓊工業平均指數僅下跌約 0.2%。」

相形之下，道瓊運輸平均指數上次連續八天下跌時，道瓊工業平均指數大跌近 7%。更嚴重的是，2009 年 2 月 23 日，道瓊運輸平均指數連續第十個交易日下跌，同一期間，道瓊工業平均指數大跌了約 14%。

道瓊運輸平均指數係反應 20 家大型運輸公司的表現，配上道瓊工業平均指數，往往是美國國內經濟健康的正確指標。

但這段期間的跌勢，則很難用以說明美國經濟或市場的情況。因為 2019 年以來，道瓊運輸平均指數仍上漲了 12.5%，較道瓊工業平均指數的 10.6% 漲幅還大。

2019 年以來，道瓊運輸平均指數成份股，除了一檔外，其餘全數上漲。今年以來，阿拉斯加航空股價下跌 5.1%。但 Avis Budget 集團股價狂漲了近 60%，為該指數中，漲幅最大個股。

經歷了 2018 年末期的賣壓後，美國股市於 2019 年又迎來了亮麗的漲勢。利多包括中美貿易緊張減緩，及聯準會 (Fed) 表示將暫停升息。

分析師說，道瓊工業平均指數近來的走勢，反應市場限於狹幅之內，未見利多因素推升其大幅上揚。亦是主要指數可能失去了上漲動能的訊號。

Instinet 公司分析師卡波萊瑞說，道瓊工業與道瓊運輸指數之間目前的動能，將是重要的訊號，可供研判在 2019 年以來強勁的漲勢後，股市動能是否已耗竭。

他說：「道瓊運輸指數這八天的跌勢，幅度或許不大，但若這波跌勢後，不見買盤，則道瓊運輸平均指數與道瓊工業平均指數之間的小幅背離走勢，恐變得更加不祥。」