韓國瑜拋自由經濟示範區 財政部、國發會都說NO

高雄市長韓國瑜拋出重啟設置「自由經濟示範區」的話題，但遭財政部與國發會打槍，財政部表示，自由經濟示範區性質與經濟特區相近，恐造成區內區外不公平的現象；國發會也認為，目前的自貿港區搭配經濟自由措施，不限特定區域，不必就特定區域重啟過去政策。

自由經濟示範區是在 2012 年，藍營執政時由時任總統馬英九提出的經濟政策，希望以自由開放為誘因，吸引投資接軌國際腳步，立法院曾在 2013 年到 2015 年期間召開 10 次審查會議，但到了 2016 年第 8 屆立法院屆期後，相關條例不再續審，行政院也在同年終止推動。

立法院財委會 11 日將邀請財政部長蘇建榮就「重啟設置自由經濟示範區」進行專案報告，並邀請國發會等相關部會列席備詢，根據財政部新出爐書面報告，財政部認為，重啟自由經濟示範區，恐衍生區內區外不公平的現象，且也有海關人力不足的問題，建議可從現有的自由貿易港區推動多元營運模式，創造高附加價值產業，同樣有促進經濟發展之效。

財政部書面報告指出，我國目前已有六海一空的自由貿易港區，分布在基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、安平港、高雄港，以及桃園航空一空港，而這些自由貿易港區功能與自由經濟示範區相似，屬於境內關外經濟特區。

財政部進一步指出，目前這些自由貿易港區事業家數計有 114 家，去年貿易值達 7,599 億元，較前年增加 671 億元，年增幅將近一成。

財政部認為，自由經濟示範區屬經濟特區性質，將造成區內區外的不公平待遇，而且若未來各縣市都比照設置自由經濟示範區，將使區內業者大增，屆時海關人力恐無法因應貨物進出與流向控管，容易衍生貨物遭流用或管制品流入課稅區等相關問題，對管理面將是一大挑戰。

國發會也認為，政府現已積極推動各項有助國家整體發展創新、自由化措施，且在全國推行，不限特定區域，未來成果可為全民共享，間接暗示沒有重啟自由經濟示範區的必要。