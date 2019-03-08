【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

歐洲央行對歐元區經濟前景意外的悲觀，美股受到衝擊連續四天下跌，今日台股追隨包括中國股市在內的亞股同步走低，在台積電及鴻海皆下跌逾１％下，電子類股再度領跌台股，所幸大立光尾盤拉升收斂盤中２％跌幅，支撐加權指數勉強守住月線，收盤下跌 0.68%，全週下跌 147.42 點。

《國際金融市場焦點分析》

歐洲央行週四意外鴿派，大幅下調歐元區今明年的通膨及經濟成長率，並表示將於 9 月推出兩年定向長期再融資操作，並暗示至今年底前不會升息，使得市場對於今年經濟成長趨緩擔憂預期出現升溫，今日亞股普遍延續昨日歐美股市跌勢，中國 A 股更成為重災區，前期領漲的券商股今日湧現跌停潮，大金融領跌所有行業板塊，超過三千支各股下跌，上証及Ａ50 期貨雙雙重挫超過 3%。

《國際商品市場焦點分析》

據普氏能源報告指出，2 月份 OPEC 每日產量較前月減少 6 萬桶，至 3080 萬桶 / 日，達 2015 年 3 月以來最低水準，而根據今年起的減產協議，11 個會員國對配額協議的遵守度 79%，在 OPEC 的減產預期升溫影響下，帶動昨日輕原油期貨及布倫特原油期貨同步上漲；此外，美元指數再度大漲，對於農產品出口造成壓抑，導致昨日玉米及小麥期貨同步大跌超過 1.5%。

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