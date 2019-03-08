【亞洲投顧】盤勢轉弱就要控制風險

◆盤勢分析

今天大盤量縮下跌，跌破短線支撐 10256 點，容易回測下面缺口 10173 點，今日低點不可以再跌破，否則會引發更大空方壓力而回測 9959 點缺口，這陣子龍哥一直提醒大家不要追價，等拉回才可以佈局，盤勢偏弱就要注意風險，先顧好手中持股，今天有下影線的初步止跌訊號，等到大盤站上今天高點的正式止跌訊號之後再重新佈局就好；過年期間，親帶會員波段多單大賺 + 35 萬元，之後還是建議大家拉回偏多操作，結算日波段多單大獲利 + 54.5 萬元，簡單操盤簡單獲利；3596 智易和 6290 良維以及 4953 緯軟和 3324 雙鴻，都從 11 月開始分享推薦操作，每一檔都有大波段漲幅，有買有獲利；看看台客 - 6278 台表科一路創高，續抱就是拉開獲利；大盤拉回等待重新佈局的機會。



之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單大賺 + 55 萬，先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利；2/20 又出現 + 54 萬元大獲利；自動下單，順著趨勢操作，享受獲利。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有，2312 金寶，3017 奇鋐，2404 漢唐，2454 聯發科，6269 台郡，3034 聯詠，2439 美律，6176 瑞儀，2308 台達電，3105 穩懋，6278 台表科，2367 耀華，2383 台光電，6213 聯茂。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 10256 點停利出場；空方操作者帶量跌破 10204 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估