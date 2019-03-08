泰昇-KY 2月營收年增逾7% 毛利率有望在今年中逐步回升

東協紙尿褲大廠泰昇 - KY(8480) 受惠當地市場成長，2 月營收年增 7.07%，預計下半年推出成人復健褲及女性衛生棉等新品，預期原物料價格走穩挹注毛利率在今年中開始提高。泰昇 - KY 昨日公告 2 月財務數字，自結單月合併營收 1.25 億元，月減 23.99%，較去年同期成長 7.07%；累計前 2 月合併營收 2.9 億元，年增 6.96%。



泰昇 - KY 表示，2 月適逢農曆年節，工作及出貨天期減少，導致單月營收較上月滑落逾二成，但東協市場紙尿褲需求持續增加，推升月營收年增率維持正成長趨勢。



泰昇 - KY 樂觀看待越南、柬埔寨、緬甸等東協市場成長，越南一條嬰兒拉拉褲生產線於第一季加入量產，越南廠、柬埔寨廠的成人復健褲及女性衛生棉產線預計第三季啟動，有望提高整體產能、增加營收成長動能。



此外，國際油價去年底開始走跌，使主要原物料價格逐漸回落。泰昇 - KY 指出，現階段優先消化原有庫存，預期最快在第二季至第三季間，看見原物料回穩助益毛利率逐漸顯現。



展望今年，泰昇 - KY 認為，東協國家紙尿褲市場持續成長，將加強品牌通路經營及新市場開發，提高未來營收成長動能，推升今年獲利朝雙位數成長目標邁進。