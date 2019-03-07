川普讓市場對貿易協議期望過高 美股反彈恐難實現

根據《彭博社》分析，美國總統川普希望，盡快與中國達成貿易協議，藉此激勵美股反彈；然而，在市場期望過高的情況下，一旦談判進展或協議內容不如預期，川普期盼的反彈，將難以實現。

據傳川普正在對美方貿易談判代表施壓，盼盡快和中國達成協議，藉此帶動美股反彈；他並稱，有意於 3 月，與中國國家主席習近平簽署協議。

川普數度宣稱，美中貿易談判進展良好，提高了市場對達成協議的預期；然而，此舉卻也讓他陷入進退兩難的窘境，一旦談判進展或協議內容不如預期，股市將大受影響。

每當美股表現優異時，川普便會將之歸功於經濟政策奏效；自川普當選迄今，標普 500 指數累計上漲 30%，2019 年以來，累計上漲約 11%。

摩根士丹利投資管理公司固定收益投資長 Michael Kushma 認為，短期來看，市場最期待的消息，是「關稅降至零」；但若川普比照「川金二會」模式，中途離開談判桌，市場的態度，將變得「非常消極」，「對於貿易戰進一步升級的狀況，市場尚未做好準備。」

美國聯準會 (Fed) 褐皮書報告指出，2019 年頭兩個月，美國經濟降溫，多數地區經濟成長表現屬「輕微至溫和」；另一方面，中國官方將 2019 年國內生產毛額 (GDP) 年增率目標，設定在 6.0% 至 6.5% 區間，低於 2018 年的 6.6%；在經濟前景不如預期的情況下，兩國恐難承受貿易戰升級的結果。