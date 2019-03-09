撰文：朱紀中

用配息拉高投資收入、降低投資標的波動風險已成投資市場王道。

台積電（2330）領先台灣所有上市櫃公司，做出 1 年多次配息決定，據分析，就是希望引進更多想賺配息的機構投資者，減少投機客的占比，讓股價短期波動降低、長線股價則能提升。台積電的這個決定，預料將會加重台灣投資人對「配息」的重視。

不過，要提醒大家「高配息不等於高收入」，配息高低牽涉公司經營、會受整體市場利率影響，甚至還要考量配息的成長性，投資人千萬不能單看配息率高就決定買進！

全球唯一從事基金評級的上市公司——美國晨星公司（Morningstar, Inc.），去年曾發表名為〈為什麼收益不等於收入？〉的研究，若從 2009 年 7 月開始，用同樣金額投資美國 10 年期公債和美股，到 2018 年為止，儘管投資最初的 25 個月債息殖利率明顯高於股息殖利率，股息收入甚至要到 49 個月後才會追上債息收入，但最終投資美股賺進的股息收入，卻比持有公債賺進的債息收入高。為什麼會這樣？關鍵就在一旦拉長投資時間，同時股息收入又能成長，股息收入最終還是會打敗債息收入。



來源：《Smart 智富》 247 期

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