〈每日外資外匯觀點〉巴克萊建議做空歐元、澳幣0.7關卡警報齊鳴

美元指數近期展開反彈，本周持續向 97 重要關卡攻堅，市場關注美國今天公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，此外，美國聯準會第三號人物威廉姆斯即將發布演說，預期將左右美元的走勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 最新撰文指出，美元日 K 線出現連六紅，看好穩步反彈的走勢，短期內美元兌歐元、美元兌瑞郎仍將保持強勢，預期歐元很快測試去年 11 月低點 1.1215；至於澳幣兌美元上檔壓力沈重，可能將回測 0.7 關卡。

巴克萊維持看空歐元兌美元，預期歐洲央行周四政策會議將發布鴿派聲明，建議持續持有歐元兌美元的空頭部位，目標下看至 1.0889。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

巴克萊分析師預期歐洲央行會將 2019 年經濟成長預期下調至 1.7%，並下調通膨預估，在令人失望的宏觀背景下，歐洲央行可能會維持目前的貨幣政策，並在 3 月至 6 月間宣布新一輪定向長期再融資操作 (TLTRO)。

知名外匯網站 FXStreet 分析師 Omkar Godbol 表示，澳洲公布的 GDP 數據不如預期，證實了澳洲央行放棄長期以來的緊縮傾向，並可能被迫發表鴿派論調，引發市場拋售澳幣。

Godbole 從技術面來看，若澳幣兌美元周三收在 0.7054 之下，預期將很快跌破 0.70。

Rakuten Securities Australia 駐雪梨首席營運長 Nick Twidale 表示，澳洲經濟成長速度低於預期，絕對是空頭做空澳幣的理由，甚至預期澳兌美元今天就會跌至 0.70。