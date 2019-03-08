紐約匯市—ECB意外放鴿 歐元跌至4個月低點

週四 (7 日) 交易，歐洲央行 (ECB) 意外延長維持超低利率至今年底過後，並稱即將推出歐元區的定向長期再融資操作(TLTRO)，歐元兌美元跌至 4 個月低點

歐元原本在決策前一直持平，在 ECB 宣布這些消息後，歐元兌美元下跌至 1.1212 美元，根據 FactSet，這已觸及自去年 11 月初以來的低點，前一日稍晚匯率為 1.1309。歐元已經連續 4 個交易日走跌。

ECB 先前只說會暫停升息直至今年夏季的某個時點，如今的決策較先前說法更加鴿派。此外，ECB 也如預期地調降今年歐元區 GDP 成長估值，自 1.7% 下修至 1.1%。ECB 現在預期 2020 年的 GDP 成長率為 1.6%，略低於先前估計的 1.7%，但對 2021 年的成長前景維持在 1.5%。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 認為，延長 TLTRO 貸款措施有利於歐元，因為理論上這將刺激歐元區的放款並進一步推升成長。

在隨後的新聞發布會上，ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 表示，ECB 認為經濟衰退的可能性「非常低」，但管理委員會制定政策仍仰賴經濟數據，而經濟數據目前正在下降。

ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「ECB 放了不少煙火：一個新系列的 TLTRO，基本上就是承認歐元區的成長放緩，今天宣布的消息讓交易員都瘋狂了，這拉低了歐元兌美元的匯率。」

踩在疲軟的歐元上，美元走強，ICE 美元指數上升 0.5% 至 97.388，登上去年 12 月以來最高點。

美國經濟數據方面，3 月 2 日止的一週，失業救濟金請領人數略低於預期。第四季生產力增加率 1.9%，但單位勞力成本上升 2%。

根據《路透社》一項針對分析師的調查，分析師認為美元未來一年應走跌，因為美國經濟成長趨緩，且所有來自中美貿易紛爭解套的動力均已入價。

其他主要貨幣

英鎊兌美元自週三稍晚的 1.3169 美元下降至 1.3090 美元。

日圓略走強，美元兌日圓下跌 0.2% 至 111.53 日圓。

加元吐回稍早漲幅，延續前一日的跌勢，美元兌加元最終至 1.3456 加元，與前一日持平。前一日加元因加拿大央行發表鴿派政策而走跌至 2 個月低點。

由於零售銷售數據低於預期，澳元兌美元跌至兩個月低點 0.70205 美元，接著回彈 0.2% 至 0.7049 美元。

新興市場

在阿根廷經濟疲於奔命地打擊竄升的通膨之際，阿根廷披索兌美元跌至記錄低點，盤中低點達 42.60。根據 FactSet，阿根廷披索兌美元自今年開年以來已下跌 10.2%