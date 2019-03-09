紐約匯市—就業報告太意外 美元擴大走跌

週五 (8 日) 交易，因美國 2 月份就業報告遠不及預期，美元擴大跌幅。

2 月份就業報告

非農就業人數僅增加 2 萬人，遠低於共識預期的 17.5 萬人。

失業率 3.8%，符合預期。

平均時薪增加 0.4%，略高於預期的 0.3% 升幅。

矽谷銀行市場風險解決方案副總裁 Sam Cooper 表示，「今日數據的巨大落差可能有利避險資產，因為對全球成長放緩的擔憂，加上去化風險的情緒會推動市場。雖然參與者顯然會聚焦在交易和政治上，但經濟數據令人失望，這也會是美元多頭擔心的一點，這會對美元強勢背後的動力踩煞車。」

ICE 美元指數下降 0.4% 至 97.318。

美元走疲，其主要競爭貨幣歐元就上升。週四由於歐洲央行意外放鴿，歐元摔至 2017 年中期以來最低水準。

布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，「市場對 ECB 決策的反應令人震驚，可想而知，在 ECB 意外鴿派的行動下，歐元跌至多年低點，但這對全球股市和外匯市場造成龐大衝擊卻是相當料想不到，基本上投資者明確表示，對全球成長的擔憂完全超過了 ECB 寬鬆政策的影響。」

歐元兌美元自前一日的 1.1194 美元上升至 1.1243 美元。

英國方面，英國國會下週 3 月 12 日將舉行最終投票，若英國首相梅伊想要求歐盟提供更好的脫歐協議，這已是最後時間，但外電報導，英國已經拒絕了歐盟最新提議，即是指將愛爾蘭邊境保障措施僅用在北愛，而非全英國。

英國預計 3 月 29 日脫離歐盟，但目前英國和歐盟之間尚無達成脫歐後兩邊關係如何處置的協議，週五梅伊表示，倘若國會不支持其協議，英國恐怕無法脫歐。上個月國會議員表決同意排除無協議脫歐 (但該表決無法律約束性)。

英鎊兌美元自週四稍晚的 1.3007 美元上升至 1.3016 美元。

英鎊兌歐元大幅走低，歐元大漲 1.1% 至 0.8642 英鎊。

亞洲交易時間，中國周五公布貿易數據遜於共識預期，2 月份出口年減 20.7%，遠大於只下降 4% 的稍早預期，同時進口下降 5.2%，也大於原本估計下降的 0.9%。

人民幣兌美元縮限在窄幅交易，美元兌在岸人民幣上升 0.1% 至 6.7216 元，美元兌離岸人民幣下降 0.1% 至 6.7310 元。