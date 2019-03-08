家登2月營收創1年來低點 3月可望強勁成長

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今(8)日公佈 2 月營收，達 0.81 億元，創 1 年來低點，月減 52.48%，年減 12.5%，前 2 月營收 2.5 億元，年增 16.36%，不過 3 月隨工作天數增加，加上家登 2 月積極接單，可望在 3 月出貨並反映營收，法人估第 1 季營收表現可期，可望超越過往淡季表現。

家登指出，2 月工作天數不足導致稼動率下滑，整體出貨不如 1 月，不過 2 月已接訂單將在 3 月出貨，可預期營收動能將顯著恢復，第 1 季表現可期，可望突破往年淡季狀況，再創新高。

今年整體半導體市場發展都有趨緩的壓力，不過 AI、5G、電動車、生物辨識、物聯網等新技術崛起，全球各大半導體廠，對新進技術投入仍不遺餘力，家登近年大量投入先進載具及其相關設備產品研發，高階光罩及晶圓載具產品，可提供客戶一站式解決方案。從前段到後段，從晶圓載具到光罩載具，家登皆有相應之產品。

另外，家登近年也投入研發資源於智能化系列產品，致力載具與無人搬運系統及 I-tag 應用開發，共同成就智慧型工廠願景。

2019 Semicon China 即將展開，超過 1000 家廠商，數百億產值新商機可期，近年中國政府持續強力扶持半導體產業發展，除工廠設備等硬體措施建置，最重要核心技術與人才等待被發掘，家登也將展出先進載具系列產品，掌握今年半導體成長商機。