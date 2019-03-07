婦嬰用品廠泰昇Q1營收估年增1成 全年成長可望逾2成

泰昇 (8480-TW) 深耕中南半島婦嬰用品市場，業務也大幅擴及成人復健市場，今 (7) 日公布 2 月營收 1.25 億元，月減 23.99%，年增 7.07%，累計前 2 月營收為 2.9 億元，年增 6.96%，估 3 月營收將較 2 月向上成長，全年法人估營收成長幅度，可望 2 成起跳。

法人估，泰昇今年首季營收將較去年同期 4.2 億元成長 10%；包含今年低價原料庫存獲利挹注效果，可望在第 2 季大幅顯現，另外第 3 季起，又將有新產能加入。

泰昇去年第 4 季營收 4.91 億元創新高，季增 8.24%，年增 25.1%，法人估第 4 季單季稅後純益達 8000 萬元，累計全年稅後純益達 3 億元，創新高，年增 17%，依目前股本 3.93 億元計算，每股純益 7.63 元。

泰昇 2018 年營收 17.44 億元，年增 16.28%，隨著新增生產線今年起陸續加入營運，法人估泰昇今年全年營收成長幅度，可望自 2 成起跳。

展望 2019 年，泰昇持續樂觀看待，除東協紙尿褲市場可望持續快速成長，集團越南廠第 1 季將有一條嬰兒拉拉褲產線加入量產，第 3 季也將於越南廠及柬埔寨廠，分別有成人復健褲及女性衛生棉產線正式啟動，預期將可大幅提升集團總產能並可增加營收成長動能。

泰昇最新擴充生產線計畫，除現有越南、柬埔寨 12 條生產線外，明年第 1 季起將再增加 5 條生產線產能，產品包括嬰兒拉拉褲在越南及柬埔寨各新增 1 條生產線，其餘包括成人復健褲、成人看護墊及女性衛生棉產品線。

泰昇第 3 季稅後純益 7612 萬元，每股純益 1.94 元，優於預期，前 3 季稅後純益為 2.19 億元，每股純益 5.56 元。