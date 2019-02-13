出貨暢旺 智伸科元月營收創新高

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 1 月合併營收為 4.12 億元，受惠旗下汽車關鍵零組件產品出貨持續暢旺，較上月成長 10.19%，也較去年同期成長 0.57%，改寫歷史單月營收新高記錄。智伸科表示，1 月營收創新高，主要係受惠既有動力系統、傳動系統等相關汽車關鍵零組件保持良好的出貨表現，尤其在全球品牌車廠持續加強節能減碳、以及每公升油耗效能表現優化等，在新車款導入包括缸內直噴引擎 (GDI) 系統、燃油噴射引擎 (PFI) 系統的汽油高壓泵浦滲透率持續增加的趨勢明確下，帶動智伸科從 2018 年第三季起新產品汽油高壓泵浦關鍵零組件及本體出貨便持續增溫。



智伸科指出，由於汽油高壓泵浦為 GDI 系統中之關鍵模組，目前旗下新產品汽油高壓泵浦相關零組件已再獲第二家全球 Tier1 主要汽車零組件供應商之認證，且可望於今年下半年逐步加入量產出貨行列，隨著 GDI 技術持續從超跑往一般房車滲透率提升，尤其是亞太、歐盟等地區，將帶動主要客戶的拉貨力道持續增溫，有望創造智伸科旗下汽車部營運邁入下一成長階段。



展望第一季，智伸科表示，雖然第一季有農曆過年致使工作天數較少因素影響，但隨著全球品牌車廠持續追求燃油效能優化及傳動系統等的研發技術進程下，將推進智伸科之主要汽車客戶 Continental、Bosch、Delphi、BorgWarner 等拉貨力道，並有機會貢獻旗下主要汽車關鍵零組件產品的出貨成長優於滲透率提升的表現，挹注整體營運長期穩定的成長動能。