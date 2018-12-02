〈鉅亨看世界〉用區塊鏈來投票

台灣九合一選舉剛剛落幕，然而在 11 月 24 日投票當日亂象不斷。選民在日曬中排了將近 1、2 個小時才完成投票，甚至也出現了將近 3 個小時一邊投票、一邊開票的前所未有的情況，引發不少民怨。

然而，更加方便的網路投票或可能造成極大的駭客風險，進而影響政治，因此未能實行，但在這樣的情況下，有南韓科技部官員即提出，區塊鏈投票似乎正成為了一個更加安全且便利的投票方法，許多地區也開始進行了相關測試。

據外媒報導，南韓將於 12 月測試國內首次區塊鏈投票系統。該系統是韓國國家選舉委員會和科學和資通技術部的所推行，旨在提高線上投票服務的安全性和可靠性。

「我們希望基於區塊鏈的投票系統能夠提高投票的可靠性。我們也將繼續支持區塊鏈技術的應用，在需要可靠性的領域中積極實行運用。」科學和資通技術部官員 Kim Jeong-won 表示。

區塊鏈擁有不易竄改、高透明度、以及去中心化的特性，除了能防止選票偽造之外，區塊鏈投票系統還可以讓候選人和監察員觀看及時數據，該系統將適用於線上投票的所有階段。

另一方面，美國地區也針對區塊鏈投票進行的小規模測試。美國西維吉尼亞州在 4 月份就曾宣布將向駐紮在國外的西維吉尼亞州人提供基於區塊鏈技術的線上投票系統，其中包含在中期選舉期間無法返鄉的軍事人員。從最近舉行的測試來看，該地區成功利用區塊鏈系統讓海外近 150 名選民完成了投票。

儘管運用區塊鏈技術的投票系統似乎前景看好，但在某些方面仍存在一些疑慮。有民眾擔心，隨著區塊鏈的應用，一個人的投票選擇有可能在未來被去匿名化，從而變得公開於世。此外，也有人擔心區塊鏈投票會增加買票的可能性，因為在沒有實體投票站的情況下，很難驗證選票是否為該選民親自在電子設備上所投出的。