同泰2月營收1.45億元 年增1.98% 3月成長動能足

同泰電子 (3321-TW) 在 2018 年底成功切入韓系手機無線充電軟板供應鏈，今年挹注效果逐步顯現，同泰今 (7) 日公布 2 月營收為 1.45 億元，月減 40.57%，年增 1.98%，法人估，同泰 3 月起營運量將因完成兩岸產能調撥而大增，首季營收將優於去年同期，且營收可望逐季成長。同泰累計 1-2 月營收為 3.9 億元，年減 3.25%。

此外，蘋果軟板供應商台郡 (6269-TW) 2 月營收 8.96 億元，創 43 個月來新低，月減 55.81%，年減 25.8%，為連續 4 個月營收呈現年衰退，累計 1-2 月營收 29.24 億元，年減 31.23%。

同泰 1 月營收為 2.45 億元，公司已公布 1 月獲利，稅後虧損 3195 萬元，每股虧損 0.27 元，主要仍因兩岸產能利用率不均衡造成，同泰已完成兩岸調整，在手機軟板生產線產能調整完成，及恢復對面板廠的供貨，3 月起營收可望大幅增加。

隨著韓廠新款手機 S10 在西班牙行動通訊展 (MWC) 亮相，同系列還有 3 款將在 3 月陸續上市，同泰供應其中兩款無線充電應用軟板，且訂單量高，推升大陸揚州廠 1 月產能利用率達 100%，不過台灣東二處，由於採取減少對客戶的交貨量，產能利用率僅有 50%。

目前同泰對此狀況，已調撥台灣東二廠產能，投入生產韓系客戶軟板，預估 3 月同泰台灣東二廠不僅產能利用率可有效提高，且同泰也能滿足韓國客戶訂單增加的需求。

同泰獲韓系客戶軟板訂單金額正逐步提高中，隨著生產良率提升，加上交期競爭優勢，且同泰還取得同機型其他款產品供應，在客戶的供應順位晉升成為主要廠商，供貨量將持續拉升。法人估，同泰 3 月起營運量將因完成兩岸產能調撥而大增，首季營收將優於 2018 年的 5.85 億元，且營收將逐季成長。

同泰 2018 全年營收衰退，降到 24.13 億元，年減 13.61%，且第 4 季仍是虧損，全年虧損金額較 2017 年擴大，董事會決議，擬不配發股利。是同泰連續 3 年不配發股利，董事會也決議在 6 月 6 日召開股東會。