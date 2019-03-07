【華冠投顧】台股跌破10日線，下跌家數高達1016檔!

受美股下跌影響，台股今日狹幅震盪，但在 OTC 跌 1.5%，中小型普遍下跌，指數一度跌破 10300 點關卡，終場收在 10311 點，下跌 45 點，跌幅 0.43%，跌破 10 日線，成交量 1078 億元。

大盤從 9319 點反彈以來，指數上漲幅度已經超過千點，近期日線的技術指標如 KD、RSI 仍持續回檔整理，短線技術面過熱進入修正，買盤持續觀望，量能萎縮，由題材股輪動。量小，族群輪動快速，今日由 LED 族群表態，包括光鋐 (4956)，榮創 (3437)，佰鴻 (3031)，東貝 (2499)等上漲，不過視落後補漲族群。強勢個股包括華宏 (8240)，永崴投(3712)，虹冠電(3257)，矽創(8016)，群電(6412)，友威科(3580) 以及健亞 (41230) 等。弱勢股方面: 今日下跌家數 1016 檔股票，散熱模組的雙鴻 (3324)，超眾(6230) 重挫，亞電 (4939)，統新(6426)，穩懋(3105)，上銀(3049)，大江(8436)，環球晶(6488)，精材(3374) 以及台燿 (6274) 等跌幅逾 5%。

台股近期回檔修正時，融資增加幅度明顯增大，對籌碼面不利，好在外資並未退守，官股也重回買股，因此，盤勢短期攻堅力道有限，有機會繼續維持橫向震盪整理走勢，個股操作就要非常小心，有輪動輪回修正態勢，不要太過積極與躁進，先鎖定好股票，等待時機點對了再進場布局。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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