紐約匯市—數據報告一波波中 美元回彈；澳元跌至1月以來低點

週三交易，經過私人就業數據、國際貿易和 Fed 的褐皮書等一連串經濟數據報告後，美元回彈。

2 月份的 ADP 就業報告顯示，私人產業增加 18.3 萬人就業，低於前一個月新增 21.3 萬人的數據，因此短暫將美元拉至負面領域。

稍後公布的 12 月份貿易盈餘顯示，出口下降 1.9%、進口上升 2.1%，赤字擴大 18.8% 至 598 億美元。此報告公布後，推高美元。

Fed 褐皮書發現，大多數區域 Fed 在 1 月下旬至 2 月間出現「輕微至適度」的成長。報告稱 1 月份美政府部分關閉，令許多 Fed 區域的經濟活動疲弱。

ICE 美元指數持平在 96.874。

美元兌許多發達市場貨幣仍守住力道，但比較明顯兌日圓下跌，最終美元兌日圓下跌 0.1% 至 111.80 日圓。

澳元是主要貨幣中表現最差的，澳元兌美元下跌 0.8% 至 0.7026 美元，觸及自 1 月初以來最低點。

ACLS Global 首席分析師 Marshall Gittler 表示，「第四季 GDP 低於共識預期顯然衝擊到澳元。」澳洲第四季 GDP 年率成長 2.3%，低於預期的 2.8%，季成長 0.2%，同樣低於預期的 0.4%。

「澳元又受到另一個下跌衝擊，因為又多 2 家銀行改變說法，預期今年降息。市場估計今年降息的可能性自昨日的 58% 躍升至 73%，這是很大的改變。」

澳洲儲備銀行長 Philip Lowe 重申先前說法，即今年升降息的可能性持平。

雖然在去化風險的交易日，常見日圓上漲、澳元貶值，但這回不見得如此，美股走低，全球週三股市錯綜。

其他貨幣，加元下跌至 2 個月低點，加拿大央行 (BOC) 維持利率不變，並稱未來升息的不明確性提高了，且 BOC 對加拿大和全球經濟的前景看法黯淡，但稱貿易紛爭倘若解套可望有所幫助。

美元兌加元最終自昨日的 1.3351 加元上升至 1.3428 加元，盤中高點一度達 1.3458 加元。

歐元兌美元持平在 1.1309 美元。

英鎊兌美元自週二稍晚的 1.3177 美元下降至 1.3171 美元。